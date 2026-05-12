12 мая, 16:38

Происшествия

Три машины столкнулись на внешней стороне 97-го км МКАД

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 97-го километра МКАД в районе Лосиного Острова. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На место прибыли сотрудники городских оперативных служб. Обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших в данный момент уточняются.

Транспортное ведомство предупредило, что движение в районе аварии затруднено. В связи с этим водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее один человек погиб в ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Водитель ВАЗ столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении, а затем врезался в еще один автомобиль, который двигался по встречной полосе.

В результате водитель отечественного авто скончался, а его пассажир был госпитализирован с различными травмами.

происшествияДТПгород

