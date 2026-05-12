Лукашенко заявил о продолжении подготовки белорусской армии к войне

Фото: kremlin.ru

Белоруссия продолжит "точечно" готовить воинские части для проверки боеготовности. Это произойдет после окончания масштабной проверки армии, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне", – цитирует его RT со ссылкой на издание БелТА.

При этом белорусский лидер выразил надежду на то, что боевых действий удастся избежать.

В январе по указанию Лукашенко в стране началась масштабная внезапная проверка вооруженных сил. Она носит комплексный характер и состоит из нескольких этапов. Также ее проведение осуществляется с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации, и его внедрения в войска.

При этом глава республики призвал все государства к диалогу вместо конфликтов. По его словам, долг ныне живущих поколений – быть достойными памяти героических предков.

