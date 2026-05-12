Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 16:25

Транспорт

Ряд маршрутов наземного транспорта изменится в Останкине с 16 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд маршрутов городского наземного транспорта изменится в Останкине с субботы, 16 мая. Это связано с ремонтом Останкинского путепровода, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, автобусы № 511, 538 и н6 вместо Шереметьевской улицы будут курсировать по Мурманскому проезду, проспекту Мира и улице Сущевский Вал. А автобус № 524 вместо станции метро "Марьина Роща" проследует до Калибровской улицы.

При этом м53 разделится на два маршрута: м53а и м53к. Автобусы будут следовать от станции метро "Трубная" до Шереметьевской улицы и от ВДНХ до Калибровской улицы соответственно.

Не будет курсировать автобус № 539 между станциями метро "Рижская" и "Тимирязевская". Вместо него можно воспользоваться автобусом № 519.

Также уточняется, что с воскресенья, 17 мая, до станции метро "ВДНХ" вновь будут следовать автобусы районного маршрута № 533.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года введут еще порядка 20 километров выделенных полос для городского транспорта. Благодаря им риск ДТП на дорогах снижается в среднем на 25%, а автобусы и электробусы следуют по расписанию.

В апреле этого года в городе уже было введено почти 2 километра новых выделенных полос. Сейчас в мегаполисе действует около 515 километров таких участков, благодаря которым пассажиры наземного транспорта меньше зависят от дорожных заторов и экономят время в пути.

Новый маршрут электробусов запустили в Москве

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика