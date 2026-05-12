ГД рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека РФ 14 мая

Фото: Москва 24/Анна Селина

Госдума рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ 14 мая, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Вопрос о назначении омбудсмена был поднят на совещании спикера ГД Вячеслава Володина с руководителями политических фракций. Также обсуждались вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в мае, включая ратификацию международных договоров и ряд других инициатив.

Полномочия омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в текущем году – она занимает этот пост с 2016 года. По закону, уполномоченный по правам человека не может занимать свой пост более двух пятилетних сроков подряд. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности ГД.

Ранее фракция "Справедливая Россия" выдвинула на должность уполномоченного по правам человека депутата Яну Лантратову. Лидер партии Сергей Миронов заявлял, что парламентарий много лет занимается общественной деятельностью и хорошо понимает запросы граждан. Инициативу уже поддержали в "Единой России", одобрив кандидатуру единогласно.

