Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 15:58

Политика

ГД рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека РФ 14 мая

Фото: Москва 24/Анна Селина

Госдума рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ 14 мая, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Вопрос о назначении омбудсмена был поднят на совещании спикера ГД Вячеслава Володина с руководителями политических фракций. Также обсуждались вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в мае, включая ратификацию международных договоров и ряд других инициатив.

Полномочия омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в текущем году – она занимает этот пост с 2016 года. По закону, уполномоченный по правам человека не может занимать свой пост более двух пятилетних сроков подряд. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности ГД.

Ранее фракция "Справедливая Россия" выдвинула на должность уполномоченного по правам человека депутата Яну Лантратову. Лидер партии Сергей Миронов заявлял, что парламентарий много лет занимается общественной деятельностью и хорошо понимает запросы граждан. Инициативу уже поддержали в "Единой России", одобрив кандидатуру единогласно.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика