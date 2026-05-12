12 мая, 15:09

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве электродепо и станции "Новорижская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход строительства электродепо "Новорижское" в Москве.

Мэр напомнил, что в столице продолжается возведение Рублево-Архангельской линии метро. Первый этап работ планируется завершить в 2026 году, а второй – в 2027-м.

"В результате пассажиры увидят прекрасные станции, тоннели, по которым проедут. Но многое остается за пределами этой картинки. Это огромное инженерное обеспечение всей системы и электродепо, которое позволяет эксплуатировать большое количество подвижного состава", – уточнил глава города.

По его словам, электродепо "Новорижское" строится с применением современных технологий. Там будет отстаиваться и эксплуатироваться одновременно около 30 составов. Собянин указал, что это огромный объем, но без него линия не будет функционировать.

"Надеюсь, что строители уложатся в те сжатые сроки, которые были определены, – около 1,5 года, и весь этот гигантский завод будет своевременно построен. И, соответственно, будет надежно и качественно эксплуатироваться вся линия метро", – сказал Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, электродепо "Новорижское" будет находиться с северной стороны Новорижского шоссе в районе 23-го километра на территории Красногорска. Объект оснастят современным оборудованием с высоким уровнем автоматизации, что позволит качественно обслуживать электропоезда.

В депо будут работать более 520 сотрудников. Там будут обслуживать составы "Москва-2026" по контракту жизненного цикла в течение 30 лет. Всего в 2026–2027 годах Московский метрополитен закупит свыше 700 вагонов "Москва-2026", часть которых поступит в новое депо.

В данный момент на завершающей стадии находятся подготовительные и земляные работы. Ведется устройство монолитных конструкций и монтаж сборных железобетонных конструкций корпусов будущего депо. Строительная готовность объекта – 15%. Завершить строительство депо планируется до конца следующего года.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческие механизированные комплексы "София" и "Александра" прошли уже половину длины перегонов между станциями "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии. В частности, "София" прошла в правом тоннеле более 1 километра, а "Александра" – порядка 1,5 километра в левом тоннеле. В общей сложности они преодолели 2,5 километра из общего объема работ в 5 километров.

