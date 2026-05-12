12 мая, 14:20

Аналитик Соболев допустил падение курса доллара летом ниже 72 рублей

К началу лета доллар США может упасть ниже диапазона 72–76 рублей, заявил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий одной из финансовых компаний Спартак Соболев.

"Тенденция укрепления рубля к ключевым мировым валютам остается устойчивой, поэтому мы допускаем к началу лета ослабление доллара", – цитирует его RT.

Главными факторами поддержки рубля, по его словам, являются высокая ставка Центробанка и ожидание роста профицита торгового баланса во втором квартале 2026 года из-за очень комфортных цен на нефть. При этом Соболев счел торговые операции Минфина в рамках бюджетного правила недостаточными для изменения баланса в пользу иностранной валюты.

Таким образом, в середине мая доллар будет колебаться в пределах от 72 до 76 рублей, евро – от 85 до 89 рублей, а юань – от 10,60 до 11,30 рубля.

Ранее в ходе торгов расчетный курс доллара впервые с 20 февраля 2023 года опустился ниже 74 рублей. В это же время в ЦБ считают, что спрос на наличные в марте и апреле вырос из-за адаптации граждан к налоговым изменениям и желания иметь запас средств, которые не будут зависеть от работы цифровой инфраструктуры.

