Интенсивные осадки накроют Москву в конце недели

Интенсивные осадки и теплая погода ожидаются в столице на этой неделе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, самые сильные дожди накроют Москву в пятницу и субботу, 15–16 мая. До этого они будут кратковременными.

Со среды, 13 мая, температура будет составлять около плюс 21–23 градусов, добавил синоптик. При этом к середине следующей недели столбики термометров могут подняться до 25–27 градусов выше нуля.

Что касается тумана, который пришел в столичный регион во вторник, 12 мая, он должен развеяться к вечеру. Шувалов пояснил, что произошла адвекция тепла, на холодную поверхность пришел теплый воздух. Это и привело к появлению тумана с видимостью около 100 метров.

Ранее эксперты сообщали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в столицу только в календарное лето. При этом купальный сезон в Москве в этом году может открыться в конце мая.

