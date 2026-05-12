Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:02

Общество

Интенсивные осадки накроют Москву в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Интенсивные осадки и теплая погода ожидаются в столице на этой неделе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, самые сильные дожди накроют Москву в пятницу и субботу, 15–16 мая. До этого они будут кратковременными.

Со среды, 13 мая, температура будет составлять около плюс 21–23 градусов, добавил синоптик. При этом к середине следующей недели столбики термометров могут подняться до 25–27 градусов выше нуля.

Что касается тумана, который пришел в столичный регион во вторник, 12 мая, он должен развеяться к вечеру. Шувалов пояснил, что произошла адвекция тепла, на холодную поверхность пришел теплый воздух. Это и привело к появлению тумана с видимостью около 100 метров.

Ранее эксперты сообщали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в столицу только в календарное лето. При этом купальный сезон в Москве в этом году может открыться в конце мая.

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на неделе

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика