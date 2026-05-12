Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 13:45

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: устроивший стрельбу в школе на Кубани подросток купил пистолет на маркетплейсе

Устроивший стрельбу в школе на Кубани подросток купил пистолет на маркетплейсе – СМИ

Фото: МАХ/SHOT

Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе в Краснодарском крае, купил пневматический пистолет на маркетплейсе при содействии своей мамы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Причиной инцидента мог стать несданный пробный экзамен по русскому языку, уточнил телеграм-канал Mash. Утверждается, что 20 апреля ученик не справился с устным собеседованием. Это произошло на девятый день после смерти отца. Подросток хотел перенести экзамен, но это не удалось, из-за чего он сильно переживал.

Как рассказали родители других детей, парень сначала напал с оружием на свой класс, затем спустился в спортивный зал, где находились первоклассники, и несколько раз выстрелил в их сторону.

Инцидент в школе № 1 имени М. И. Короткова на Кубани произошел во вторник, 12 мая. Травмы получили двое детей, им оказана медицинская помощь. По предварительной информации, их жизни сейчас ничто не угрожает.

Прокуратурой организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проверят руководство школы и охранную организацию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика