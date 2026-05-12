12 мая, 12:25

CBS: Пакистан разрешил Ирану тайно размещать военную авиацию на своих аэродромах

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Fatemeh Bahrami

Пакистан разрешил Ирану тайно разместить часть военной авиации на своих аэродромах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал CBS News.

По данным неназванных американских чиновников, Тегеран якобы хочет таким образом вывести самолеты из-под ударов США. Утверждается, что иранская сторона еще в начале апреля, уже после введения режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, отправила несколько самолетов на пакистанскую авиабазу Нур-Хан.

В частности, среди переброшенной техники оказался разведывательный самолет RC-130 BBG. Кроме того, в Кабул якобы направили и часть гражданской авиации, но после обострения отношений Исламабада с движением "Талибан" (движение внесено в список террористических организаций в РФ) самолеты перевели в аэропорт Герата, недалеко от иранской границы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позже, после ввода режима прекращения огня, президент США Дональд Трамп допускал возможность заключения сделки с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".

