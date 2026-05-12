12 мая, 11:48

Общество

Большое количество комаров ожидается в Москве в ближайшее время

Фото: depositphotos/Kwangmoo​

Комары в большом количестве появятся в столице в ближайшее время, однако говорить о катастрофических масштабах не стоит: ситуация типична для этого сезона. Об этом Москве 24 заявил энтомолог Александр Каширский.

"В лужах, которые остались после таяния снега, уже есть личинки и куколки. Сейчас происходит похолодание, что немного замедлит развитие насекомых. Но при этом пойдут дожди, количество луж увеличится, а личинки, которые уже есть, не высохнут, что будет способствовать размножению", – рассказал специалист.

Он уточнил, что в начале лета комаров всегда много, но дальнейшее их количество напрямую зависит от погоды. Если июнь окажется сухим, то насекомых станет меньше, если влажным – наоборот.

"Кроме того, суточная активность комаров меняется. Находясь на природе у костра, например в походе, можно почувствовать: в сумеречные часы насекомые атакуют стаями активно, а ночью, в 02:00 – 03:00, их уже не так много", – отметил собеседник.

По словам Каширского, единственное, что поможет на природе – опрыскивание репеллентами. Нужно оставлять меньше открытых участков кожи и вести себя спокойно.

"Дома лучше установить москитные сетки, которые не пропустят комаров", – заключил энтомолог.

Ранее россиян призвали соблюдать в весенне-летний период меры профилактики заболеваний, передающихся через комаров. По данным СМИ, из-за потепления в России регистрировали вспышки заражений дирофиляриозом.

В Роспотребнадзоре пояснили, что единичные случаи заражения фиксируются в стране каждый год, однако показатели не превышают среднемноголетних значений.

