Прощание с артистом Вячеславом Николаевым состоится 13 мая в Москве

Фото: кадр из сериала "Паутина"; режиссер – Андрей Хрулев

Прощание с заслуженным артистом России Вячеславом Николаевым состоится 13 мая в морге городской клинической больницы имени С. П. Боткина в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Похоронят актера на Городковском кладбище в Павлово-Посаде.

О смерти Николаева стало известно 8 мая. Ему было 67 лет. Как сообщал источник СМИ, ранее актер перенес инсульт.

Около 20 лет Николаев служил в театре "Сфера", 2 года – в Театре сатиры, 10 лет – в РАМТе. Он также снимался в фильмах и сериалах.

