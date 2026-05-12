12 мая, 10:59

Происшествия

Мальчик на квадроцикле сбил девочку в подмосковных Мытищах

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Мальчик на квадроцикле сбил девочку-подростка в городском округе Мытищи, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД.

Инцидент произошел у одного из домов на Северной улице в поселке Вешки. По предварительным данным, несовершеннолетний 2018 года рождения не справился с управлением и наехал на бордюр, сбив девочку 2009 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали с различными повреждениями. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Крыму. Инцидент произошел недалеко от села Геройское Сакского района. Водитель автомобиля Kia не справился с управлением, съехал с полосы, после чего машина перевернулась. Среди пострадавших – пассажиры авто 2013, 2023 и 2026 годов рождения.

