12 мая, 10:44

Общество

Международный день чая пройдет в "Аптекарском огороде" в столице 15 мая

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве подготовили торжественное мероприятие в преддверии Международного дня чая, оно пройдет 15 мая, сообщили в пресс-службе ботсада.

"Чай – это не только один из самых древних и популярных напитков в мире, имеющий колоссальное культурное, историческое и экономическое значение, но и важнейший объект ботанических исследований", – отметили в ботсаду.

Также там подчеркнули, что в коллекции Субтропической оранжереи есть чайный куст и другие виды камелий. Кроме того, отмечалось, что в рамках Дня чая предусмотрено знакомство с китайскими традициями чаепития.

Во время открытия запланированы выступления организаторов и гостей, культурная программа, состоящая из традиционных китайских инструментов и пения, а также награждение лучших каллиграфических работ выставки "Чай объединяет мир: чай и каллиграфия".

В ботсаду пояснили, что выставка организована Китайским культурным центром в Москве и включает работы российских любителей китайской каллиграфии, прошедших отбор китайского жюри.

Ранее сообщалось, что центры "Моя карьера" и "Моя работа" в мае организуют для москвичей бесплатные тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для трудоустройства, карьерного роста и открытия собственного дела. Принять участие в них можно по предварительной регистрации.

