Два участка для капитального строительства выставили на торги в ТиНАО и СВАО

Столичные власти выставили на открытые аукционы два участка для капитального строительства, расположенных в ТиНАО и на севере Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Принимаются заявки от инвесторов, желающих арендовать участки в районе Щербинка на улице Брусилова и в районе Северный на Дмитровском шоссе", – отметил он.

Речь идет об участках площадью почти 6,3 тысячи и более 5,3 тысячи квадратных метров. Срок аренды составит 5 лет и 6 месяцев. Инвесторы получат возможность возвести здесь крупные многофункциональные комплексы.

В частности, на первом участке может появиться комплекс площадью почти 8,8 тысячи квадратных метров с магазинами и точками бытового обслуживания. При этом не менее 50% от общей площади объекта должны занимать физкультурно-оздоровительный и культурно-досуговый центры.

На втором участке на севере столицы возведут объект площадью около 6,9 тысячи квадратных метров, где откроют магазины, медучреждения, филиалы банков, точки общественного питания, а также культурно-досуговый центр и спорткомплекс.

Заявки на торги принимаются до 22 и 29 мая соответственно, сами аукционы пройдут 28 мая и 4 июня на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее столичным предпринимателям предложили приобрести помещение для открытия частной клиники. Инвесторы могут принять участие в открытом аукционе по продаже нежилого помещения в Алтуфьевском районе в многоквартирном здании. Заявочная кампания завершится 8 июня, а сами торги пройдут 17 июня.

