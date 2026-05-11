11 мая, 21:19

Захарова прокомментировала намерение Каллас выступить переговорщиком в диалоге с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения о том, что глава Евродипломатии Кая Каллас допустила свое участие в качестве переговорщика в будущем диалоге с Москвой.

"Зря", – заявила Захарова.

Ранее Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является для него лично наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между РФ и Европой. Он также добавил, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

Каллас, в свою очередь, заявила, что смогла бы вести переговоры вместо Шредара. По ее словам, она может рассмотреть "все ловушки России". Кроме того, она исключила кандидатуру экс-канцлера ФРГ и добавила, что главы МИД стран ЕС проведут дискуссию о возможных переговорах с Россией в конце мая.

Против кандидатуры Шредера, по данным СМИ, выступил в том числе немецкий кабмин.

