Пашинян заявил, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС внезапно

Фото: kremlin.ru

Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) внезапно, этот шаг будет спланированным. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы в целом, если заметили, не планируем ничего делать внезапно, поэтому вся наша политика, намерения и планы прозрачны", – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что пока Ереван не планирует обсуждать возможный выход из ЕАЭС и проводить по этому поводу референдумы. Пока необходимости в этом нет.

Также Пашинян отметил, что Армения будет продолжать развивать и углублять отношения с Россией. По его словам, сейчас в российско-армянском диалоге происходит положительная трансформация.

Что касается предстоящего саммита ЕАЭС 28 мая в Астане, Пашинян заявил, что не сможет присутствовать на нем лично из-за участия в предвыборной компании. Он пообещал, что мероприятие посетит вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, при этом окончательное решение останется за Ереваном. В Кремле также отметили, что Россия проявляет повышенный интерес к ориентирам армянских властей, так как два государства объединены историческими корнями.

ЕАЭС, куда входит Армения, не сочетается с ЕС из-за различий операционных систем. Именно поэтому в дальнейшем республике придется выбирать между ними.

В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения вряд ли выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС. Это может случиться, если Россия повысит цены на поставляемый газ.

