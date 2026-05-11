Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 13:49

Общество

Метеорологическое лето начнется в Москве 13 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Метеорологическое лето наступит в Москве 13 мая. Воздух прогреется выше 15 градусов, а к середине недели температура поднимется до 23, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Хорошая, теплая погода наступит. Да, совершенно определенно мы уже 13 мая преодолеем рубеж +15 °C, который считается началом метеорологического лета", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, 12 мая столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов, а 13-го числа – от 21 до 23. При этом 14 и 15 мая возможны непродолжительные дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ливни и грозы придут в столицу до конца текущей недели. Он добавил, что атмосфера начнет готовиться к смене сезонов, поэтому до конца недели москвичей ждет комфортная температура – около 20 градусов тепла.

Между тем эксперты рассказывали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. При этом купальный сезон в столице в этом году, вероятно, откроется не раньше конца мая.

Лето придет в Москву во второй половине мая

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика