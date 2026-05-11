Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с начала 2023 года

Фото: depositphotos/sabphoto​

Расчетный курс доллара, служащий вектором для внебиржевого рынка, впервые с 20 февраля 2023 года опустился ниже 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:18 по московскому времени американская валюта подешевела на 55 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 73,7 рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара к концу 2026 года может составить 95–100 рублей. При этом официальный прогноз Сбера – 85–90 рублей за доллар.

По его словам, в прошлом году платежный баланс составил 40 миллиардов долларов, а в 2026-м он может быть ниже – до 10 миллиардов долларов. Греф указал, что при таких параметрах очень сложно иметь курс 80 рублей за доллар.

