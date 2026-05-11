11 мая, 11:21

"Мосбилет" приглашает на выставку "Жужжащий мир" на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "Жужжащий мир" открылась в павильоне № 28 "Пчеловодство" на ВДНХ в рамках "Биокластера". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

"Механика интуитивно понятна даже трехлетнему ребенку и при этом не оставит равнодушным и взрослого", – отметила старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева Наталья Веселова.

На выставке можно увидеть увеличенные макеты частей тела насекомых. Одним из самых впечатляющих мест является интерактивная игра "Кусается – не кусается". В ее рамках на экране появляется насекомое, в наушниках – его звук, а если положить руку в специальную нишу, можно ощутить вибрацию, которая и станет ответом на вопрос.

Также на выставке работает зона, посвященная пчелам. Посетителей приглашают в улей, где с помощью барабана можно выбрать тему и посмотреть короткий видеоролик.

Еще одним элементом экспозиции стал конструктор собственного насекомого, где можно выбрать форму головы, брюшка, крыльев и создать не существующий в природе вид.

Между тем с 11 по 17 мая жители и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи в рамках акции "Московская музейная неделя". Всего доступны свыше 30 экспозиций.

В числе наиболее популярных площадок – музей-заповедник "Царицыно", Московский государственный объединенный музей-заповедник, Галерея Ильи Глазунова и Государственный Дарвиновский музей.

