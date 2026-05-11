11 мая, 10:41

глава Минобороны ФРГ Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

Глава Минобороны ФРГ Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом – СМИ

Фото: Getty Images/picture alliance/Kay Nietfeld

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на агентство DPA.

Как отметил министр, целью визита является обсуждение совместного производства беспилотных систем.

Ранее стало известно, что американские компании Echodyne и Rada Technologies поставят Украине радиолокационные системы и радары дальнего действия. Организации заключили соответствующие госконтракты на 25,5 миллиона долларов с Госдепартаментом США.

Оба соглашения были заключены 5 марта, они представляют собой контракты с фиксированной ценой на поставку и обслуживание оборудования на Украину.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз спонсирует террористов в Киеве. Она объяснила, что такие действия находятся под запретом в соответствии с законами стран ЕС, их политическими принципами и самой "логикой их существования", будь то союз в целом или каждое отдельное государство-член.

