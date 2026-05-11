11 мая, 10:26

Происшествия

Кипрский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина

Фото: depositphotos/andreyuu

Окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина Серажудина Актулаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Суд принял положительное решение в вопросе о выдаче Актулаева в США", – говорится в сообщении.

Актулаев прибыл на Кипр около года назад для участия в свадьбе одного из членов своей семьи. Его задержали в международном аэропорту Ларнаки 22 мая 2025 года.

Кипрская полиция указала, что арест был произведен на основании американского запроса. В свою очередь, россиянин отметил, что не в курсе предъявленных ему американской стороной обвинений и не считает себя виновным.

Ранее МИД РФ предупредил, что риски задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросам спецслужб США выросли. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, американские правоохранители буквально начали "охоту" за россиянами по всему миру.

Дипломат напомнила, что США могут в том числе применять мошеннические схемы для выманивания за рубеж интересующих их лиц. Там их задерживают, после чего следует экстрадиция в американскую юрисдикцию.

судыпроисшествияза рубежом

