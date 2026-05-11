ДТП с несколькими автомобилями произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Машины столкнулись около дома 57. На место прибыли сотрудники оперативных служб, которые выясняют обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о количестве пострадавших.

Движение в районе аварии затруднено. В связи с этим водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее ДТП произошло на Бесединском шоссе в Москве. Водитель ВАЗ столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и с еще одним авто – во встречном.

В результате водитель автомобиля ВАЗ погиб, а его пассажир был госпитализирован с различными травмами.