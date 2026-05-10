Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 21:45

Город

Работы по замене асфальта на ТТК стартовали в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Работы по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК) стартовали в Москве. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в своем канале в МАХ.

Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, поддержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Например, перед осенне-зимним периодом каждый год специалисты проводят мероприятия по обновлению асфальтового покрытия.

"В этом году запланированы работы на Третьем транспортном кольце – второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем четыре участка", – отметил вице-мэр.

Сейчас работы ведутся на Тульской эстакаде и прилегающих съездах, а также в Кутузовском тоннеле. Вместе с тем планируется обновить дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов, включая съезды, до Остаповского проезда и на Автозаводском мосту.

Бирюков объяснил, что одной из причин ремонта дорог является колейность, которая возникает из-за интенсивного движения транспорта. Она, в частности, создает дискомфорт для водителей и может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

"Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", – добавил он.

Ремонт будет проходить в несколько этапов. Сначала специалисты проведут фрезерование старого покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого будет уложен новый асфальт, а на завершающем этапе – нанесена дорожная разметка.

"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", – заключил заммэра.

Ранее стало известно о планах властей заменить асфальтовое покрытие почти на 30 участках Московской кольцевой автодороги (МКАД). Работы затронут участки между улицей Капотней и Бесединской транспортной развязкой, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей, а также между Калужским и Киевским шоссе.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика