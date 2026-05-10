Четыре мирных жителя в Белгородской области пострадали в результате ударов ВСУ

Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ по трем муниципалитетам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В числе пострадавших, по его словам, оказался 17-летний юноша из села Варваровка Белгородского округа, получивший баротравму при попадании дрона. Его госпитализировали в областную больницу.

Всего же прилеты дронов фиксировались в населенных пунктах Шебекинского, Белгородского и Грайворонского округов. В результате ударов были повреждены частные дома, квартиры в многоэтажках, транспорт и торговые объекты.

Более того, на территории одного из сельхозпредприятий было полностью уничтожено здание.

Ранее девятилетний мальчик получил травмы при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в Ельце в Липецкой области. Тогда взрывной волной выбило окно в здании, а ребенка ранило осколками стекла. Угрозы его жизни нет, врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Госпитализация также не потребовалась.