Пожар на рынке в Ставропольском крае локализован на площади 1,3 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ставропольского края"

Спасатели локализовали пожар на рынке "Лира" в Ставропольском крае на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время работы по тушению продолжаются, уточнили в ведомстве, добавив, что для контроля за ситуацией используется беспилотная авиация министерства.

О крупном возгорании в Пятигорске стало известно днем 10 мая. Изначальная площадь составила 1,1 тысячи квадратов. Более того, существовала угроза распространения огня на другие здания.

Предварительной причиной пожара было названо короткое замыкание. В результате ЧП повреждения получили около 100 контейнеров, однако обошлось без пострадавших. Краевая прокуратура организовала проверку по факту случившегося.