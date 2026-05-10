Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Свердловской области локализован

Возгорание, которое возникло на деревообрабатывающем предприятии в Свердловской области, локализовано на площади 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время огнеборцы продолжают тушить возгорание. По данным ведомства, угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует. К ликвидации пожара привлечено около 50 человек и 18 единиц техники.

Крупное возгорание произошло на территории деревообрабатывающего предприятия в городе Дегтярск Свердловской области 10 мая. Сперва площадь пожара составляла 3 850 квадратных метров.

Выяснилось, что горели два складских и бытовое здания, а также два здания автосервисов и готовой продукции.

