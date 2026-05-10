10 мая, 14:56

Происшествия

В Омской области в ДТП попал автобус с детьми

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Омской области"

Школьный автобус, в котором ехали дети, попал в ДТП в Омской области. Об этом сообщает губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере MAX.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, авария произошла на 519-м километре трассы "Тюмень – Омск" между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка. По данным ведомства, дети ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска, где находились на просмотре фильма.

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика один ребенок погиб и еще семь детей пострадали. Глава Омской области выразил искренние соболезнования родственникам мальчика. Всех, кто получил ранения, госпитализировали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

По поручению Хоценко оказание помощи контролируют министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава района Иван Куцевич.

При этом в региональном УМВД ТАСС рассказали, что дети возвращались с соревнований по футболу. По данным прокуратуры, это было организованное мероприятие, все необходимые процедуры были соблюдены. В ведомстве уточнили, что школьники ехали без сопровождения, так как они передвигались на микроавтобусе.

Ранее пассажирский автобус въехал в стену дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов.

Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус врезался в стену. Из-за ДТП незначительные травмы получила пенсионерка. Пострадавшую доставили в больницу.

происшествияДТПрегионы

