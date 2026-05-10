10 мая, 14:15

Происшествия

В Пятигорске произошел крупный пожар на рынке

Фото: телеграм-канал "112"

В Пятигорске произошел крупный пожар на рынке "Лира". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Площадь пожара составляет 1 100 квадратных метров. Однако, как заявляет ведомство, существует угроза распространения пламени на иные постройки.

В настоящее время 55 огнеборцев и 13 единиц техники занимаются тушением загоревшихся павильонов на рынке. По данным МЧС России, эвакуировано 100 человек.

В свою очередь, глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем телеграм-канале сообщил, что пока пострадавших в результате произошедшего нет. Предварительно, повреждено около 100 контейнеров.

В прокуратуре Ставропольского края заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Организована проверка, ход и результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее семь домов загорелись в Свердловской области 10 мая. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огнь распространялся быстро из-за плотной застройки частного сектора и сильного ветра, порывы которого достигали до 20 метров в секунду.

Однако спустя время пламя удалось локализовать, а позднее – ликвидировать. В тушении пожара были задействованы более 60 спасателей и 17 единиц техники.

Предварительно, пострадавших в результате случившегося нет. Для жильцов подготовили пункт временного размещения в гостинице "Увал". Однако пока местные жители не обращались в ПВР.

