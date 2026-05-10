Ушаков: Киев осознает, что рано или поздно выведет войска из Донбасса

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

В Киеве понимают, что вывод войск с территории Донбасса неизбежен. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают", – сказал Ушаков.

При этом, по его словам, Украина при поддержке европейцев пока отказывается даже обсуждать этот шаг. Без него перспективы переговорного процесса останутся заблокированными вне зависимости от числа раундов. Ушаков напомнил, что предыдущие раунды уже завели ситуацию в тупик.

"Пришли просто к такой ситуации, когда ясно, что одна сторона должна сделать важный шаг, после чего открывается перспектива для других шагов", — пояснил он.

Только после вывода украинских войск из Донбасса, добавил дипломат, может начаться реальное движение в урегулировании.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. При этом российский лидер отметил, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную историческую перспективу.