10 мая, 13:41

"Реал" не внес Мбаппе в заявку на матч против "Барселоны"

Бомбардир "Реала" Килиан Мбаппе пропустит матч против "Барселоны" 11 мая, так как клуб не включил француза в заявку на гостевой матч 35-го тура Ла Лиги. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Форвард восстанавливается после травмы полусухожильной мышцы. Из-за того же повреждения он ранее пропустил выездную игру с "Эспаньолом", завершившуюся победой "Реала" со счетом 2:0.

Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании с 24 голами. Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 41 матч за клуб во всех турнирах, записав на счет 41 мяч и 6 голевых передач.

"Барселона" находится во главе турнирной таблицы с 88 очками. "Реал" идет вторым с 77 очками. Если каталонский клуб не проиграет в воскресенье, 11 мая, то оформит чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что фанатская петиция с требованием ухода футболиста Килиана Мбаппе из мадридского "Реала собрала более 10 миллионов подписей. Сторонники предложения среди причин недовольства называют нестабильную форму футболиста, недостаточную вовлеченность в командную игру и влияние на атмосферу внутри коллектива.

