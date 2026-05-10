Фото: AP/Ukrainian Emergency Service

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не удается потушить уже третий день. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, площадь пожара в настоящее время составляет 1 200 гектаров. Пламя распространяется из-за засушливой погоды и сильного ветра. К ликвидации возгорания в Киевской области привлечены 326 огнеборцев.

При этом в ГСЧС указали, что ситуация находится под контролем.

О лесном пожаре в Чернобыльской зоне на Украине стало известно 8 мая. В Роспотребнадзоре заявили, что радиационная обстановка в РФ остается стабильной на фоне возгорания, возникшего у Чернобыльской АЭС.

В ведомстве уточнили, что усиленный мониторинг осуществляется в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. По данным Роспотребнадзора, превышения естественного гамма-фона не зафиксировано.

