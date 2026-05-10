Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 11:43

Происшествия

Мужчина в Черкассах открыл огонь по детям, срывавшим сирень

Фото: 123RF.com/allaaramyan

Житель украинских Черкасс открыл стрельбу в сторону детей из-за сорванной сирени. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк.

Инцидент произошел 9 мая возле частного дома. Со слов Вовк, сначала мужчина попытался догнать детей, а затем вынес из дома пистолет и начал стрелять в их сторону.

Никто из детей не пострадал. Личность стрелявшего пока не установлена, полиция ведет розыск.

Ранее СМИ писали, что неизвестный открыл стрельбу на остановке во Львове. Утверждалось, что мужчина в плаще с оружием в руках бежал в сторону остановки, после чего люди начали разбегаться. По словам очевидцев, прозвучало до 6 выстрелов.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика