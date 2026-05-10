10 мая, 10:07

Происшествия

Семь домов загорелись в свердловской Бисерти

Фото: телеграм-канал "Глава Бисертского МО, Валентина Суровцева"

Семь домов воспламенились в поселке городского типа Бисерть в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики.

Власти предупредили, что из-за ветра существует угроза распространения огня на соседние строения. В связи с этим для жильцов подготовили пункт временного размещения в гостинице "Увал".

В настоящее время в тушении возгорания задействовано свыше 60 спасателей и 17 единиц техники. Губернатор региона Денис Паслер мониторит ситуацию. Предварительно, пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее в Злынковском районе Брянской области загорелись 17 строений. Возгорание произошло в поселке Вышков. Однако спустя время пожар удалось ликвидировать.

К тушению привлекали 16 единиц техники и 47 человек. Силы МЧС работали по повышенному рангу. В результате оказались повреждены 4 жилых дома. Пострадавших в результате пожара нет.

происшествияпожаррегионы

