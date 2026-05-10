ИИ оживил фотографии времен Великой Отечественной войны

Архивные снимки времен Великой Отечественной войны оживили благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Новым видением фотографий поделился RT.

Уточняется, что в новом формате они позволяют глубже прочувствовать атмосферу тех лет. На снимках запечатлены ликующие солдаты, советские танки и работа артиллерии.

9 мая на Красной площади в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел парад. В конце мероприятия над столицей пролетели "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Замкнули парадный строй штурмовики Су-25.

Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Российский лидер отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал делом чести для россиян сохранение памяти о ВОВ.