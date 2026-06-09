NBC: в Мексике сфотографировали считавшуюся исчезнувшей карликовую лисицу

Фото: sciencedirect.com/Rafael Chacón

Ученые впервые за 20 лет зафиксировали карликовую лисицу, которую ранее считали исчезнувшей. Ее заметили на мексиканском острове Косумель, сообщил журнал Neotropical Biology and Conservation.

Редкое животное удалось обнаружить в сентябре 2023 года после сообщения о потерявшемся звере, которое поступило в фонд парков и музеев Косумеля. Специалисты выехали на место и нашли взрослую особь на 29-м километре прибрежной дороги острова.

После обследования и наблюдений лисицу выпустили в природный заповедник Лагуна-Колумбия, который был выбран как безопасное место для дальнейшего обитания животного.

"Мы надеемся, что эта работа поможет превратить косумельскую лисицу… в более изученную ключевую часть экосистем Косумеля", – заявил один из авторов статьи Трэвис Байер.

Специалисты отметили, что этот подвид считается одним из самых редких представителей семейства псовых в мире. Из-за многовековой изоляции на острове животные стали значительно меньше своих материковых родственников – по оценкам исследователей, на 60–80%.

Ученые подчеркнули, что будущее популяции остается под вопросом. Основными угрозами для редкого хищника остаются застройка территорий, изменение среды обитания и распространение инвазивных видов (организмы, которые попали в новую для них среду обитания и начали там активно размножаться, вытесняя местные виды. – Прим. ред.). Последние достоверные наблюдения за косумельской карликовой лисицей фиксировались еще в начале 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что редкий вид новозеландских попугаев какарики-карака, дважды признававшийся вымершим, избежал исчезновения благодаря самцу Начо и самке Трикси. За два года пара вывела 55 птенцов, что составило более 10% от всей мировой популяции, насчитывающей около 450 особей.

Трикси, которую специалисты назвали "супермамой", продолжает откладывать яйца даже после завершения сезона размножения, а в 2026 году у пары появились 33 птенца.