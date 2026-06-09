09 июня, 18:12Мэр Москвы
Собянин сообщил о 25-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Мэр добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака вражеских дронов на российскую столицу началась 8 июня. Таким образом, за последние сутки было сбито уже 25 БПЛА.
В связи с этим в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничительные меры. Авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.