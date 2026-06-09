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09 июня, 14:17

В мире

В США создали сумку из кожи тираннозавра

Фото: 123RF/giorgiorossi73

Ученые создали необычный аксессуар – сумку из "кожи" тираннозавра. Изделие разработали специалисты компаний The Organoid Company и Lab-Grown Leather Ltd, сообщает телеканал "360".

При этом речь идет не о натуральном материале: кожу создали в лаборатории, применив воссозданный коллаген доисторического хищника.

По словам ученых, в процессе изготовления материала ни одно животное не пострадало. В его основе – белок, который частично восстановили благодаря окаменелостям, обнаруженным еще в 1988 году в штате Монтана. Технологии позволили добиться прогресса спустя долгие годы работы и дорогостоящих исследований.

Чтобы воссоздать предполагаемую структуру белка, исследователи задействовали искусственный интеллект. На полученной базе они синтезировали ДНК и вырастили материал в лабораторных условиях. В результате получилась кожа, которая имитирует свойства натуральной на основе древних биологических данных, но производится без участия животных.

Сумку разместили в музее Art Zoo в Амстердаме рядом с полноразмерным макетом тираннозавра. Спустя 6 недель ее выставили на торги – начальная цена лота составила 575 тысяч евро, то есть около 57 миллионов рублей.

Ранее ученые создали уникальные "часы старения". Инструмент определяет возраст и предсказывает ожидаемую продолжительность жизни и риск хронических заболеваний. Отмечалось, что устройство успешно предсказало время смерти и риск сердечно-сосудистых заболеваний групп людей из масштабных медицинских баз данных.

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