Space: ученые создали одну из самых масштабных цифровых моделей Вселенной

06 мая, 16:22

Наука
Ученые создали одну из самых масштабных цифровых моделей Вселенной

Международная группа ученых на базе Лейденского университета в Нидерландах разработала одну из самых масштабных в истории цифровых моделей Вселенной, сообщил портал Space.

Новый инструмент позволяет отслеживать эволюцию космоса на протяжении миллиардов лет.

Модель разработана в рамках проекта FLAMINGO. Созданный набор данных содержит более 2,5 петабайт информации (1 петабайт равен 1 024 терабайтам. – Прим. ред.).

Уточнялось, что эта модель поможет интерпретировать огромные массивы данных с современных телескопов и воспроизводить крупномасштабную структуру космоса.

Ранее астрономы зафиксировали сближение двух сверхмассивных черных дыр в галактике Маркарян 501, которая находится в 500 миллионах световых лет от Земли. Открытие было сделано после анализа многолетних данных радиотелескопических наблюдений за галактикой.

