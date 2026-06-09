Соцфонд опроверг информацию о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 года

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Социальный фонд России опроверг информацию о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 года. Никаких сбоев в работе систем фонда нет, подчеркнула пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях распространились сообщения о якобы масштабных сбоях в работе организации. Утверждалось, что получателям не приходят выплаты по больничным листам и по уходу за детьми.

В ведомстве подчеркнули, что более 98% получателей уже получили средства. Пособия за июнь переводятся в плановом порядке, все работает штатно.

В июне россияне начали получать от Соцфонда новую выплату. На нее могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, средний доход на человека в которых составляет не более 1,5 регионального прожиточного минимума.

Размер выплаты привязан к уплаченному за прошлый год НДФЛ. Благодаря этому можно снизить ставку подоходного налога с 13 до 6%.

