В ГД внесли законопроект о заморозке порога доходов для уплаты НДС

Фото: depositphotos/Milly7

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в рамках отчетно-программного форума "Есть результат!".

Парламентарий пояснил, что действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога: в 2027 году он должен был опуститься до 15 миллионов рублей, позже – до 10 миллионов рублей. Однако на ПМЭФ Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20-миллионный порог "на максимально длительное время".

Документ подписали секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

По словам Макарова, в процессе обсуждения налоговых изменений к партии обращалась "Опора России". После этого "Единая Россия" запустила постоянный мониторинг влияния новых правил на собираемость налогов, состояние малого бизнеса и экономику в целом.

"Очень важно, что сегодня услышан голос малого бизнеса. Это реальное решение очень многих вопросов, направленных на его поддержку", – подчеркнул он.

По оценке Макарова, снижение порога до 10 миллионов рублей привело бы к увеличению налоговой нагрузки на малый бизнес примерно на 100 миллиардов рублей в год. Принятие законопроекта, напротив, позволит компаниям сохранить эту сумму.

"Это новые рабочие места. Это значит, не прекратят свою деятельность те предприятия, которые считали, что при этой ставке НДС могут просто уже не выжить", – уточнил он.

Парламентарий добавил, что мониторинг состояния бизнеса продолжится – его результаты будут учитывать при разработке будущих инициатив "Единой России". Также он выразил уверенность, что законопроект получит широкую поддержку, поскольку отвечает интересам всей страны, а не только интересам бизнеса.

Ранее Путин заявил, что переезд крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы не повредит городу. По словам президента, соответствующая мера нужна для разгрузки столицы и возможности дать импульс развитию бизнеса в субъектах РФ. Кроме того, данное решение укрепит доходную часть региональных бюджетов и создаст новые рабочие места.

