В Минздраве Испании заявили, что лайнер MV Hondius отправится в Нидерланды

Фото: AP Photo/Arilson Almeida

Лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса Андес, после прибытия к Канарским островам и проведения эвакуации пассажиров отправится с частью экипажа в Нидерланды, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Согласно информации, полученной от судоходной компании, 30 членов экипажа останутся на борту, а 17 сойдут на берег, уточнила министр. Также отмечалось, что эвакуировать необходимо граждан 23 стран.

По данным главы ведомства, затем лайнер продолжит путь курсом на Нидерланды, где "будет проведена полная дезинфекция" в соответствии с международными протоколами.

Ожидается, что судно прибудет к берегам Испании 10 мая в период с 04:00 до 06:00 по местному времени (с 06:00 до 08:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Гарсия добавил, что первыми на берег сойдут подданные Испании. Все пассажиры будут выходить в масках.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. По данным ВОЗ, от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. При этом сведений о пострадавших россиянах пока не поступало.

Предположительно, заболевание могло распространиться от семейной пары из Нидерландов, которая заразилась от грызунов еще до посадки на судно в Аргентине.

При этом в ВОЗ сообщили, что в настоящее время нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Основной мерой борьбы с инфекцией остается своевременная медицинская помощь.