09 мая, 19:02

Президиум ФДР назначил Дмитрия Морозова главным тренером сборной РФ по дзюдо

Фото: РИА Новости/Салават Камалетдинов

Дмитрий Морозов назначен главным тренером национальной сборной страны. Он сменил Виталия Макарова, покинувшего должность по личным обстоятельствам, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России (ФДР).

Президент ФДР Сергей Соловейчик заявил, что Морозов руководит резервом, имеет большой опыт работы в команде, в том числе под руководством Эцио Гамбы. В настоящее время он постоянно работает вместе со сборной.

"Мы убеждены: олимпийский опыт Дмитрия Евгеньевича, его профессионализм и человеческие качества позволят сделать следующий шаг в развитии нашего олимпийского дзюдо", – добавил он.

Морозову 52 года. За время профессиональной карьеры он стал бронзовым призером чемпионата Европы 1998 года в весовой категории до 90 килограммов, а также серебряным и бронзовым призером Универсиад, выступал на Олимпийских играх в Сиднее.

В 2012 году он возглавил мужскую сборную России, а после работал с женской национальной командой. В 2016 году Европейский союз дзюдо признал Морозова лучшим мужским тренером года. Он является кавалером медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени и ордена Дружбы.

Ранее английский футбольный клуб "Челси" уволил Лиама Росеньора, который был назначен на должность главного тренера команды в начале января. Теперь исполнять обязанности основного тренера до конца сезона будет Калум Макфарлейн.

