Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 15:16

Происшествия

Пять человек пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ

Фото: MAX/"Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Разумное в Белгородской области. В результате пострадали пять человек, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

"<…> беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения", – сказал он.

Кроме того, на месте ЧП повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня во время перемирия в зоне СВО свыше 8 970 раз. Также украинские военные продолжили наносить удары дронами и артиллерией по гражданским объектам в 18 регионах РФ.

С 00:00 8 мая украинские военные 1 173 раз обстреляли из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков позиции российских войск. Кроме того, они нанесли 7 151 ударов с использованием БПЛА.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика