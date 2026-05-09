Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 13:17

Транспорт

Все перекрытия в центре Москвы сняты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Все перекрытия в центре Москвы сняты. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение транспорта было временно ограничено 9 мая в центре Москвы в связи с празднованием Дня Победы. В частности, нельзя было проехать по улицам Петровка, Тверская, Моховая, Большая Никитская, Садовническая, Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка.

Помимо этого, были перекрыты Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская, Пречистенская, Гончарная и Садовническая набережные. Кроме того, движение было ограничено в переулках Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-м и 2-м Раушский, на площадях Старая, Новая и Болотная, а также на Большом Москворецком и Чугунном мостах.

Также была запрещена парковка в зонах временных ограничений. Именно поэтому там было приостановлено движение арендованных автомобилей, электросамокатов, велосипедов и такси.

Временно перекрывали пешеходные переходы на Тверской улице. Изменения вносились и в работу общественного транспорта. Часть маршрутов ходила лишь по определенным участкам, а часть из них была укорочена.

Читайте также


транспортперекрытиягородДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика