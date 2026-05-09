Облачную погоду и до 15 градусов тепла прогнозируют в Москве 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачность, небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в субботу, 9 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 13 до 15 градусов тепла. В ночь на воскресенье, 10 мая, она может опуститься до 6 градусов.

Ожидается восточный, северо-восточный ветер. Порывы могут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 миллиметров ртутного столба.

Вместе с тем в Подмосковье температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. В ночь на 10-е число столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.

Ранее эксперты рассказали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. При этом 8 мая в столицу пришли "черемуховые холода". Ожидается, что они продлятся в городе только несколько дней и пройдут без снега, заморозков и ветра.