Мирный житель ранен при атаке украинского дрона в Донецке

Мужчина 1991 года рождения получил ранения в Петровском районе Донецка из-за атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

В настоящее время пострадавший госпитализирован.

Еще один мужчина получил ранения во время атаки украинских FPV-дронов на село Борщово Погарского района Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил в своем телеграм-канале, что пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее девятилетний мальчик получил травмы при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в Ельце в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что взрывной волной выбило окно в здании, а ребенка ранило осколками стекла. Угрозы его жизни нет, врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Госпитализация также не потребовалась.

