Пожар в центре Москвы локализован на площади 450 "квадратов"

Фото: Москва 24

Возгорание, которое возникло в центре Москвы, локализовано на площади 450 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

На месте происшествия продолжают работу около 90 сотрудников и 33 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар произошел на первом этаже двухэтажного исторического здания на Пятницкой улице днем 8 мая. Люди успели покинуть помещения до прибытия спасателей. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

По данным СМИ, в здании воспламенились межэтажные перекрытия. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Из-за пожара было закрыто движение на Пятницкой улице от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной. В столичном Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.