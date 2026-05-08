Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 18:50

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Гинцбург: штамм хантавируса в РФ более безопасный, чем на MV Hondius

Эксперт рассказал, насколько безопасен штамм хантавируса в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Распространенные на европейском континенте виды хантавируса менее опасны, чем те, что циркулируют на лайнере MV Hondius, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что в РФ каждый год фиксируется от 4 до 10 тысяч случаев заболевания хантавирусной инфекцией. Однако они могут провоцировать лишь геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, от которой летальность составляет до 10%.

В контексте этого Гинцбург отметил, что на лайнере распространен штамм вируса, который вызывает легочную форму инфекции, из-за чего летальность уже составляет до 40–50%.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. В ВОЗ заявили, что от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. Информации о пострадавших россиянах не поступало.

На данный момент нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Главной мерой борьбы остается своевременная медицинская помощь.

Пациентов с подозрением на хантавирус госпитализировали в странах Западной Европы

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика