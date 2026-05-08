08 мая, 18:07

Более 230 квартир получили повреждения в Брянске при ударе ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате налета беспилотников на Брянск оказались повреждены более 40 автомобилей и 231 квартира, сообщила пресс-служба Брянской городской администрации.

Уточнялось, что после сбора всех документов и по итогам экспертизы потерпевшим назначат компенсации.

Как рассказала глава Бежицкого района Брянска Татьяна Гращенкова, комиссия по оценке ущерба обследовала все объекты. Она добавила, что жители города, чье имущество было повреждено в ходе атаки, могут обратиться в отдел ЖКХ Бежицкой районной администрации.

Атака ВСУ на Брянск произошла 7 мая. Удар был нанесен по жилым домам. Предварительно, ранения получили 13 человек, в том числе ребенок. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

