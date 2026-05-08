Зеленский заявил, что будет придерживаться перемирия 9 мая, если это будет делать РФ

Фото: ТАСС/EPA/HAYK BAGHDASARYAN

Киев будет придерживаться перемирия в честь Дня Победы, если это будет делать Москва. Об этом в своем телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы будем действовать совершенно зеркально <...> Завтрашний день (9 мая. – Прим. ред.) зависит от того, что мы услышим сегодня (8 мая. – Прим. ред.)", – написал он.

При этом Зеленский добавил, что все удары украинских войск по России были якобы зеркальным ответом на действия Москвы.

Перемирие в зоне СВО действует с 00:00 8 мая по 10 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). По данным Минобороны РФ, с начала перемирия Киев нарушил режим прекращения огня 1 630 раз.

Кроме того, оборонное ведомство предупредило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по Киеву.

